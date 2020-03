Netto inkomen Adidas neemt toe met 12 procent in boekjaar 2019

Adidas AGheeft in het afgelopen boekjaar een omzetstijging van 8 procent behaald, zo blijkt uit het jaarverslag van de Duitse sportgigant. Het netto inkomen kwam aan het einde van het financiële jaar neer op 1,9 miljard euro door een stijging van 12 procent.

De omzet kwam aan het einde van het jaar dankzij de stijging van 8 procent neer op 23,6 miljoen euro. Het portfolio van de Duitse sportgroep bestaat uit de merken Adidas en Reebok. Het merk Adidas behaalde een omzetstijging van 7 procent en Reebok schreef voor het eerst in meerdere jaren weer zwarte groeicijfers door een stijging van 2 procent.

De groep Adidas AG behaalde in de regio Europa een omzetgroei van 3 procent bij gelijke wisselkoersen. Rusland en de CIS-landen behaalde een gezamenlijke groei van 8 procent, Latijns-Amerika een stijging van 7 procent en Noord-Amerika een toename van 8 procent. De Asia-Pacific regio behaalde de meeste groei, namelijk 10 procent. Dit werd voornamelijk gestuwd door de groei van 8 procent op het vasteland van China en een groei van 13 procent in de categorie ‘opkomende markten’. De groep specificeert niet welke landen in de categorie ‘opkomende markten’ vallen.

Adidas blikt ook alvast vooruit, naar de resultaat van het lopende boekjaar 2020. Het bedrijf verwacht een omzetstijging tussen de 6 en 8 procent. Het netto inkomen komt naar verwachting dankzij een stijging tussen de 10 en 13 procent uit boven de 2 miljard euro grens aan het einde van het financiële jaar.

De verwachting van Adidas die hierboven genoemd is, neemt echter niet de impact van de uitbraak van het coronavirus in acht, zo meldt het bedrijf in het jaarverslag. Het bedrijf laat weten dat de operationele activiteiten in China sinds de uitbraak van het virus een negatieve impact hebben ondervonden. Sinds de uitbraak heeft Adidas een afname van 80 procent in de omzetten gezien in het gebied, zo meldt het verslag. Aan het einde van februari, op het moment dat enkele winkels en warenhuizen in China de deuren weer opende, begonnen activiteiten in het gebied weer te herstellen, zo laat de Duitse sportgigant weten.

Beeld: Adidas AG