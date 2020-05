Netto inkomen en omzet Ralph Lauren vallen terug in boekjaar 2020

Ralph Lauren Corporation heeft het boekjaar afgesloten met een omzetdaling van 2 procent. Niet alleen de omzet liet een daling zien, ook liep het netto inkomen bij het Amerikaanse bedrijf terug. Het inkomen eindigde op 384 miljoen dollar (348 miljoen euro).

Ondanks een omzetdaling van 15 procent in het vierde kwartaal wist het bedrijf de algehele daling in het jaar relatief klein te houden. De jaaromzet kwam neer op 6,2 miljard dollar (5,6 miljard euro). Het bedrijf werd in het laatste kwartaal het hardst geraakt in Azië vanwege de grote impact van de uitbraak van het coronavirus daar. Daar daalde de omzet met 22 procent. Europa volgt met een afname van 19 procent en in Noord-Amerika was een omzetafname van 11 procent te zien.

Over het gehele boekjaar laat Europa de grootste omzetdaling zien, namelijk 3 procent. Aan het einde van het financiële jaar was in het gebied een omzet van 1,6 miljard dollar behaald (1,4 miljard euro). Noord-Amerika laat een daling zien van 2 procent naar een bedrag van 3,1 miljard euro (2,8 miljard euro). In Azië kwam de omzet neer op 1 miljard dollar (908 miljoen euro) door een afname van 2 procent.

Ralph Lauren Corporation rapporteert daling in FY20

Een exacte verwachting voor de resultaten voor het huidige eerste kwartaal van het boekjaar en voor het gehele boekjaar worden niet gedeeld door Ralph Lauren Corporation. Een dergelijke voorspelling is niet te doen vanwege ‘het hoge niveau van onzekerheid over de ontwikkelende situatie rondom Covid-19’, aldus het verslag.

“Vijftig jaar lang hebben we het concept van ‘tijdloosheid’ omarmt - het definieert niet alleen onze producten maar ook ons bedrijf en onze cultuur. Het heeft ons door de beste en slechtste tijden heen geloodst en zal ons ook door deze nooit geziene uitdaging heen slepen,” aldus creatief directeur en oprichter Ralph Lauren in het verslag.

