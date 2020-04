Netto omzet H&M met 46 procent afgenomen in maart door coronavirus

De H&M Group heeft in maart de omzet terug zien lopen met 46 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De groep schrijft dit toe aan de verspreiding van het coronavirus waardoor winkels in grote markten van de H&M Group dicht zijn. Over het gehele eerste kwartaal behaalde de H&M Group nog wel een omzetstijging van 8 procent.

De netto omzet in het eerste kwartaal komt neer op 54,9 miljard Zweedse Kroon (5 miljard euro). Winst na belastingen verdubbelde naar een bedrag van 2,5 miljard Zweedse Kroon (228 miljoen euro).

De H&M Group meldt dat bijna alle winkels in China inmiddels weer geopend zijn en dat de omzet langzaamaan weer oploopt. Vanaf de uitbraak van het coronavirus in China is de omzet met 84 gedaald in februari, zo blijkt uit het kwartaalverslag. In het gehele kwartaal nam de omzet in het land met 22 procent af.

De groep meldt dat het activiteiten onderneemt om de impact van de pandemie te beperken. Hieronder vallen het terugschalen van investeringen, in gesprek gaan met verhuurders van de winkelpanden over de huur, minder werkuren voor tienduizenden medewerkers, meer activiteiten in de digitale kanalen van de groep en nog veel meer. H&M Group is het moederbedrijf van H&M, Cos, Arket, Afound, Weekday, Monki en &Other Stories.

H&M Group meldt dat het tweede kwartaal hoe dan ook negatief beïnvloed gaat zijn door de pandemie en tot een verlies bij de H&M Group zal leiden.