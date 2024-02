Nettowinst van Sandro moederbedrijf glijdt terug in boekjaar 2023

Franse modegroep SMCP heeft de groei die het in boekjaar 2022 heeft behaald, niet kunnen herhalen. Het moederbedrijf van onder andere modemerk Sandro zag de omzet iets stijgen, maar de nettowinst met 80 procent teruglopen, zo blijkt uit de jaarcijfers.

In het boekjaar 2022 verdubbelde de Franse groep nog de netto winst. Hierdoor kwam het uit op 51 miljoen euro. De nettowinst gleed in het recente boekjaar echter af naar een bedrag van 11 miljoen euro. SMCP benadrukt dat het bedrijf nog steeds winst draait, maar de resultaten zijn beïnvloed door het effect van inflatie op de prijzen van personeel en winkelhuren.

De omzet van de groep bleef redelijk stabiel. In het boekjaar 2023 is een kleine groei van 3 procent te zien. Hierdoor kwam de omzet neer op 1,23 miljard euro. Van de vier merken in het portfolio van de groep bracht het merk Sandro het meeste op, gevolgd door Maje.

SMCP benadrukt dat het verwacht dat de macro-economische onzekerheid van 2023 doortrekt naar minstens het eerste halfjaar van 2024. “Omdat er geen zicht is op een ommekeer in de vraag van consumenten, zal de groep geen financiële richtlijn geven voor 2024”, zo is te lezen in het jaarverslag.