New Look rond herkapitalisatie transactie af

New Look Retail Holdings Limited heeft een kapitaalinjectie gekregen. Het bedrijf meldt in een persbericht dat het de herkapitalisatie transactie inmiddels heeft afgerond.

Door de transactie is een gedeelte van de schuld significant verminderd. Het gaat om een schuldvermindering van 450 miljoen pond, omgerekend zo’n 504 miljoen euro. New Look heeft gebruik gemaakt van een ‘debt for equity swap’ waarbij schulden worden weggestreept in ruil voor aandelen. Daarnaast kreeg het bedrijf ook een kapitaalinjectie van 40 miljoen pond, 44 miljoen euro.

CEO Nigel Oddy bedankt in het persbericht de banken, winkel verhuurders, crediteuren en obligatiehouders voor hun steun. Hij meldt dat de herkapitalisatie ervoor zorgt dat New Look Retail Holdings Limited nieuwe financiële kracht en flexibiliteit heeft.