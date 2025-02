Nexeye plant opening van 150 nieuwe vestigingen voor optiekketen Eyes and More

De optiekketen Eyes and More wil in de komende vier jaar 150 nieuwe filialen in Duitsland openen. Dat vertelde Bart van den Nieuwenhof, CEO van het Nederlandse moederbedrijf Nexeye, aan het Duitse persbureau DPA. Tot 2029 zullen meer dan 700 nieuwe medewerkers worden aangenomen.

In het kader van de nieuwe plannen, is de keten op zoek naar geschikte winkelpanden om te huren in binnensteden, aldus Van den Nieuwenhof. Er zullen de komende jaren maximaal vijf filialen de deuren sluiten.

Eyes and More opende in 2006 de eerste winkel in Lübeck. Inmiddels zijn er naar eigen zeggen 224 vestigingen met 1.500 werknemers. De keten is ook vertegenwoordigd in Nederland, België, Oostenrijk en Zweden. In Duitsland behoort het tot de grootste spelers in de branche. Volgens een enquête van DPA hebben andere ketens zoals Apollo Optik, Fielmann en Mister Spex eveneens expansieplannen. Concrete cijfers gaven de bedrijven op aanvraag niet.

"De grote ketens zien goede kansen om marktaandeel te veroveren. De bevolking wordt steeds ouder, dat heeft een positief effect op de gezondheidsmarkt en dat vertaalt zich in de gekochte producten", aldus expert Marco Atzberger van het handelsinstituut EHI. Naast opticiens profiteren ook audiciens en apotheken.

Klanten kopen meer dure monturen

Het aantal fysieke optiekzaken in Duitsland neemt af. Dat blijkt uit het meest recente branche-rapport van het Zentralverband der Augenoptiker (ZVA). Eind 2023 waren er nog 11.000. De omzet van de branche is echter gestegen. Experts zien een toenemende concentratie van de markt.

De tien grootste bedrijven qua omzet laten een stijgend aantal winkels en een groeiend aandeel in de opbrengsten zien. Ruim de helft van de omzet komt voor hun rekening. Apollo-Optik heeft met ongeveer 900 de meeste filialen, gevolgd door Fielmann met meer dan 600. Volgens de branchevereniging kopen klanten vaker monturen voor meer dan 250 euro. Brillen zijn steeds meer een modeaccessoire, aldus Atzberger. De trend is dat mensen een tweede of derde bril aanschaffen.

Veel retailketens hebben hun winkelnetwerk in Duitsland de afgelopen jaren verkleind. Slechts enkele groeien. De boekenketen Thalia heeft haar aanwezigheid in de binnensteden uitgebreid. Recent kondigden onder andere de sportwinkelketen Decathlon en de discountketen Action aan een groter aantal nieuwe winkels te willen openen.