Niet compenseren maar reduceren! Deze nieuwe tool helpt modemerken inzicht te geven in hun logistieke CO₂ uitstoot en dit te verbeteren

Wereldwijd is de mode-industrie een enorme uitstoter van CO₂. De toeleveringsketen van de textielindustrie strekt zich uit over de hele wereld, wat resulteert in een logistieke voetafdruk met een zeer hoge CO₂-uitstoot. Het groeiende bewustzijn van consumenten, overheden en NGO's betekent dat meer modebedrijven zowel bereid als gemotiveerd zijn om te verbeteren. CO₂ Improve berekent de CO₂-uitstoot van bedrijven in de fashion-, sport- en lifestylebranche om op basis daarvan maatregelen voor CO₂-reductie van logistieke activiteiten te tonen.

Hoe werkt het CO₂ Improve programma?

Het programma verloopt in principe altijd volgens hetzelfde model. We beginnen met een 0-meting en berekenen de (logistieke) carbon footprint van het bedrijf. Alle maatregelen om de CO₂-uitstoot te verminderen zijn vervolgens op deze gegevens gebaseerd. Wij helpen de klant met alle gegevens voor de monitoring (inkomend, uitgaand, samples en retouren) onafhankelijk van de vervoerder of transportmodaliteit. We bespreken de monitoringresultaten en bekijken we welke verbeteringen mogelijk zijn. Na doorvoering van verbeteringen, meten we het effect van de maatregelen.

Welke logistieke verbetermogelijkheden zijn er voor de CO₂ footprint in de modebranche?

Er zijn specifieke logistieke concepten ontwikkeld om de CO₂-uitstoot in de logistiek van de wereldwijde mode-, sport- en lifestyle-industrie te verlagen. Zo is geconsolideerde winkelbelevering een relatief eenvoudig en praktisch concept dat zowel geld als veel CO₂ bespaart. Bij een gemiddelde winkelier zie je elke dag 6 vrachtwagens stoppen met elk één of twee af te leveren pakketjes. Als alle leveranciers van die winkel dezelfde vervoerder zouden gebruiken, wordt hetzelfde aantal pakketten in minder zendingen afgeleverd. Naast dit ‘verminderen van het aantal vrachtwagens’ is het mogelijk om aflevermomenten op elkaar af te stemmen, waardoor er grotere zendingen ontstaan, en minder aflevermomenten. Dit laat zien dat een relatief eenvoudige samenwerking een enorme besparing kan opleveren. Andere voorbeelden van logistieke concepten van CO₂ Improve zijn ‘Bundelen bij de Bron’, sample consolidatie en duurzame zeevracht.

Hoe bereidt u zich voor op toekomstige CO₂-belasting, accountantsverklaringen & EU-taxonomieverordening

(scope 3)? Tegenwoordig bieden veel bedrijven en vervoerders CO₂-monitoring aan. De uitkomsten van deze monitoring per bedrijf verschillen vaak voor dezelfde zending, inzicht in de berekeningen achter de monitoring ontbreekt. Dit heeft geleid tot enkele Europese overheidsinitiatieven om betrouwbare monitoring te creëren en aan te kunnen bieden. Dit betekent een grondige analyse van de feitelijke prestaties van elk bedrijf, werkend met vaste standaarden. Daarnaast is het met de aankomende CO₂-belasting belangrijk om de huidige CO₂ footprint te weten en in te zien hoe de algehele CO₂ footprint van een bedrijf te verbeteren en verlagen.

CO₂ Improve biedt hoogwaardige, door de overheid gecertificeerde monitoring die voldoet aan toekomstige normen. Berekeningen zijn gebaseerd op het bekende GLEC Framework (de internationale standaard voor emissieberekening ontwikkeld door de Global Logistics Emissions Council). CO₂ Improve is erkend door IAF (The International Apparel Federation), 's werelds toonaangevende federatie voor kledingfabrikanten, (MKB-)merken, hun verenigingen en de ondersteunende industrie. De IAF streeft naar wereldwijde standaarden voor het monitoren van CO₂ uitstoot in de logistiek binnen de mode-, textiel- & sportbranche.