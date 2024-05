Nieuw onderzoek toont gevaarlijke hoeveelheden PFAS in leefomgeving van textielarbeiders in Bangladesh

De meren, rivieren en het drinkwater rondom kledingfabrieken in Bangladesh bevatten overschrijdende hoeveelheden poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), ook bekend als ‘forever chemical’, zo meldt The Guardian op basis van een rapport van de Environment and Social Development Organization (Esdo). Met name Dhaka, bekend als de textielstad, is ernstig vervuild.

Uit het rapport blijkt dat de hoeveelheden gemeten PFAS honderden keren de Europese limiet overschreden. Een groot deel van de gevaarlijke stoffen, sommige al jaren verboden in Europa, concentreert zich rondom kledingfabrieken. De Karnatali rivier bevatte meer dan 300 keer de voorgestelde EU-limiet.

The Guardian legt schuld bij de Westerse textielindustrie: “de textielindustrie is verantwoordelijk voor 50 procent van het totale wereldwijde gebruik van PFAS.” Het binnenkrijgen van PFAS kan leiden tot gezondheidsproblemen. Denk aan allerlei vormen van kanker. Bangladesh heeft geen specifieke regelgeving voor PFAS. Dit betekent niet dat de leefomgeving van de mensen daar niet toe doet, benadrukt Siddika Sultana, directeur van Esdo in Bangladesh. "Bangladesh is een internationale hub voor textielproductie, maar de uitstoot van giftige chemische stoffen door deze sector brengt voor onze inwoners een groot risico met zich mee,” zegt Sultana. Hij vult aan: “De mode-industrie mag geen vrijbrief krijgen om onze rivieren en meren en ons kraanwater te besmetten met PFAS.”

Het binnenkrijgen van de gevaarlijke stoffen kan leiden tot gezondheidsproblemen. Denk aan allerlei vormen van kanker. PFAS wordt ‘forever chemical’ genoemd omdat de stoffen, vooral wanneer de in contact komen met water, onvernietigbaar zijn.