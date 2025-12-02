Nieuwe cao in de Retail Non-Food per 1 januari

Per 1 januari wijzigt de cao in Retail Non-Food met gevolgen voor 200.000 medewerkers. In de looptijd van de cao zijn vier momenten van loonaanpassing afgesproken. Als het wettelijk minimumloon op 1 januari en op 1 juli wordt verhoogd, dan wordt het hele loongebouw van de sector met dit percentage aangepast. In 2026 wordt de tredeverhoging bevroren. Nieuw in de cao is een afspraak over de invoering van een reiskostenvergoeding.

Vakbonden CNV, De Unie, AVV en RMU en werkgeversorganisaties INretail, Tuinbranche Nederland, Federatie Goud en Zilver en NSO Retail hebben na meerdere onderhandelingsronden een principeakkoord bereikt. Als de achterban van de vakbonden instemt is de cao definitief. De nieuwe cao krijgt dan een looptijd van twee jaar en dat betekent duidelijkheid en zekerheid voor medewerkers en werkgevers.