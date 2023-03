Nieuwe CEO voor Maje

Elina Kousourna is met ingang van 17 april de nieuwe CEO van Frans modemerk Maje. Dat kondigt SMCP Group, het moederbedrijf van het merk, aan via persbericht. Kousourna is momenteel nog CEO van het merk Fursac, dat ook onder SMCP valt. Ze zal betrokken blijven bij Fursac tot er ook hier een nieuwe CEO gevonden is.

Kousourna brengt heel wat jaren aan ervaring onder de SMCP group met zich mee. Zo was ze voordat ze in 2019 bij Fursac in dienst trad vier jaar hoofd strategie en ontwikkeling bij SMCP. Voordat Elina Kousourna bij de modegroep kwam, werkte ze bij Boston Consulting Group in het Consumer & Retail team. Ze begon haar carrière bij L'Oréal in Griekenland.

De nieuwe CEO deelt in het persbericht verheugd te zijn om bij Maje te komen werken op een ‘cruciaal moment’ in haar geschiedenis: “Maje viert haar 25-jarig bestaan, het juiste moment voor het merk om haar identiteit verder te bevestigen en haar wereldwijde aanwezigheid te versterken."

Isabelle Guichot, CEO van SMCP, deelt over de aanstelling: "Ik ben erg blij met de benoeming van Elina tot CEO van Maje, een merk dat ik goed ken omdat ik het zelf heb geleid. Deze aankondiging is voor mij bijzonder omdat het een sterke waarde van onze groep illustreert: het bevorderen van talenten en interne mobiliteit. Sinds 2015 heeft Elina een sleutelrol gespeeld in de groei van de groep. (...) Het was daarom vanzelfsprekend [we] Elina kozen om de uitbreiding en invloed van Maje voort te zetten, met respect voor het zo bijzondere en vrouwelijke DNA.”