Nieuwe eigenaar lingeriemerk Sapph onthult zichzelf én plannen

Afgelopen zomer werd duidelijk dat lingeriemerk Sapph niet meer het eigendom was van CoolInvestments. Het bedrijf was verkocht aan een anonieme koper, maar vandaag onthult de nieuwe eigenaar haar identiteit: Annique van der Zande. Van der Zande meldt in een persbericht zich te willen focussen op de merkbeleving.

Van der Zande is geen vreemde van Sapph, zij was namelijk voorheen brand director bij het merk. Ook heeft ze haar strepen behaald in de lingeriewereld door haar eigen merk op te starten genaamd Ultraviolet. Sapph vaart onder leiding van de nieuwe eigenaar een nieuwe koers die zich richt op betaalbare glamour.

Onder de nieuwe eigenaar vestigde het hoofdkantoor van Sapph zich in Maassluis. In Maassluis is ook meteen een brandstore geopend waar het nieuwe winkelconcept wordt geïntroduceerd. “Het is een echte experience store waar je de wereld van Sapph instapt. Je ziet het totale design- en developmentproces en er is zelfs een fotografiestudio waar we de producten fotograferen,” aldus Van der Zande in het persbericht. “Voor de modeliefhebber is dit een uniek inkijkje in de fashionwereld. Bovendien kun je er natuurlijk op een ontspannen manier lingerie passen, waarbij onze medewerkers je voorzien van professioneel advies.”

Sapph zal zich blijven focussen op sexy lingerie in A tot en met G-cups.

Sapph werd in 2005 opgericht door ondergoed-ondernemer Cor van Schoonhoven. Voordat het in handen komt van Coolinvestments in 2011, wisselt het daarvoor nog naar Rob Heilbron. Het merk wordt momenteel verkocht via de eigen webshop en in ongeveer 600 fysieke verkooppunten, verspreid over Europa en Amerika. Nieuwe eigenaar Van der Zande meldt in het persbericht dat Sapph internationale allure heeft en dat meer uit te willen dragen. Volgens de ondernemer wordt het merk goed verkocht wordt in België, Scandinavië en Rusland.