Nieuwe eisen van kledingarbeiders in Bangladesh na val regering

Organisaties, vakbonden en campagnevoerders in Bangladesh hebben een nieuwe lijst van eisen gepresenteerd aan de interim-regering onder leiding van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus, na de val van de regering onder oud-premier Sheikh Hasina. Dit meldt Ecotextile News.

Op maandag 5 augustus verliet oud-premier Hasina het land na heftige studentenprotesten, waarbij meer dan 400 mensen, waaronder kinderen, omkwamen. Een tijdelijke regering heeft haar plaats ingenomen. Nu eist een groep leiders uit de Bangladesh kledingindustrie dat de nieuwe regering fundamentele veranderingen doorvoert in een sector die goed is voor meer dan 80 procent van de exportinkomsten van het land en werkgelegenheid biedt aan miljoenen mensen, met name vrouwen, maar die ook bekend staat om lage lonen en gevaarlijke werkomstandigheden.

Ze vragen onder meer om gerechtigheid en compensatie voor degenen die omkwamen of gewond raakten tijdens de recente gewelddadige protesten.

Daarnaast wil Taslima Akhter, voorzitter van de organisatie Sramik Samhati, dat de interim-regering in de kledingindustrie kijkt naar rantsoenen voor werknemers, crèches voor hun kinderen, een verlenging van het betaalde zwangerschapsverlof tot zes maanden, en klachtencommissies voor seksuele intimidatie in fabrieken.

Verder eisen de vakbonden het stoppen van de praktijk waarbij textielarbeiders die zich verzetten tegen de arbeidsomstandigheden op een zwarte lijst worden geplaatst. Ze stellen dat deze praktijk al jarenlang wordt toegepast om arbeiders te onderdrukken.

Het minimumloon voor kledingarbeiders, dat in november vorig jaar met zesenvijftig procent werd verhoogd naar 12.500 taka (97 euro per maand), is volgens de campagnevoerders onvoldoende om van te leven. Zij pleiten voor een verhoging naar 25.000 taka (195 euro per maand).

Herinvoering van het quotumsysteem in Bangladesh

Vakbonden en organisaties in Bangladesh verwachten dat de nieuwe regering de eisen voor onder meer betere lonen, arbeidsvoorwaarden, een veiligere werkomgeving en een einde aan uitbuiting en intimidatie aanpakt. De nieuwe leider Yunus staat namelijk bekend als de "bankier van de armen" vanwege zijn achtergrond in armoedebestrijding.

Mostafiz Uddin, CEO van Bangladesh Apparel Exchange, geeft FashionUnited context over de val van de regering en de vlucht van oud-premier Hasina. Hij vertelde dat de gewelddadige protesten begonnen nadat het Hooggerechtshof op 5 juni had bevolen een quotumsysteem van dertig procent in te voeren voor afstammelingen van veteranen uit de onafhankelijkheidsstrijd tegen Pakistan in 1971. Meer dan de helft van de overheidsbanen is onder dit systeem gereserveerd.

“Het quotumsysteem, dat sinds 1972 van kracht was, werd in 2018 door Hasina afgeschaft vanwege studentenprotesten. In juni werd het door de rechtbank echter opnieuw ingevoerd. Studenten beweren dat de gereserveerde banen vooral ten goede komen aan personen die zijn aangesloten bij de Awami League, die de onafhankelijkheidsbeweging leidde,” aldus Uddin. “Nu de werkloosheid in Bangladesh hoog is en veertig procent van de jongeren niet werkt en ook niet naar de universiteit gaat, wordt de vraag naar hervormingen door velen als urgent beschouwd,” voegt hij eraan toe.

Kledingindustrie in Bangladesh cruciaal voor economie

In het licht van de politieke onrust in het land na het aftreden van premier Hasina roept Uddin internationale kopers op om hun vertrouwen in Bangladesh te behouden. In een interview met FashionUnited benadrukt hij dat de kledingindustrie operationeel en cruciaal is voor de economie van Bangladesh. Uddin onderstreept dat het land vastbesloten is om stabiliteit te herstellen en dat internationale steun en partnerschap essentieel zijn voor het versterken van de sector.

Naast Uddin hebben ook organisaties zoals het International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry, de wereldwijde vakbond IndustriALL, het Ethical Trading Initiative en de Clean Clothes Campaign opgeroepen om kledingarbeiders tijdens de crisis te beschermen.