Nieuwe fashion verdienmodellen in 2021 ‘We worden steeds meer een subscription en marketplace economy’

In de e-commercebranche wordt er steeds vaker gezocht naar alternatieve verdienmodellen. Geen eenmalige verkoop, maar abonnementen. Geen single webshop, maar een platform. Webshops ontwikkelen en verbeteren met de dag. Een webshop van vorig jaar, is niet meer te vergelijken met een webshop van dit jaar. Want wil je een groot bereik, veel conversie en een passend aanbod? Dan zul je creatief moeten zijn. “Betaalprovider Buckaroo ziet de vraag naar betaaloplossingen voor marketplaces en subscription services steeds verder toenemen.”

Bundel je krachten met andere ondernemers

1 op de 3 aankopen verloopt via een marketplace. Niet gek dus dat steeds meer fashionpartijen hun krachten bundelen en aansluiten op een platform. Ze verkopen hun merk of product bijvoorbeeld via ASOS, Bol.com, Miinto en Winkelstraat.nl. Een platform of marketplace hoeft daarbij niet noodzakelijk van Amazon-formaat te zijn. Ook kleinere lokale initiatieven zijn succesvol. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking van aanbieders in een bepaalde niche. Verkoop jij kinderkleding? Dan wil je misschien wel samenwerken met een aanbieder van babykleding, een kinderboekenwinkel en bijvoorbeeld een knuffelmerk. Zo kun je je aanbod compleet maken met behulp van anderen. Je kunt hierbij zelf een marketplace starten óf je bij een marketplace voegen. Samen sta je sterk en ben je beter vindbaar, bovendien deel je hiermee de kosten.

Sabine Niessen, relatiemanager bij betaalprovider Buckaroo ziet de vraag naar betaaloplossingen voor marketplaces stijgen: “In het betaalproces krijg je bij marketplaces en platformen te maken met mixed baskets en split-payments. De consument heeft namelijk diverse producten van verschillende leveranciers in het winkelmandje en rekent alles in één keer af, maar aan de achterkant volgt een logistiek proces: welk deel van de betaling gaat naar wie? En welk percentage gaat naar de marktplaats? Hoe verlopen de retouren? Bij Buckaroo hebben we daar een betaaloplossing voor ontwikkeld.”

Bewuste en groene mode

Ook zijn consumenten bewuster bezig met kledingconsumptie dan ooit. Want kunnen we nog wel naar onszelf uit leggen dat we 4 keer per jaar een jeans kopen, waarvan we weten dat daar duizenden liters water bij de productie voor nodig is? En omdat we zo veel thuis zitten snuffelen we wat vaker in onze kledingkast en recyclen we onze kleding, of zetten het op vintagekleding app zoals Vinted. Een goede ontwikkeling voor ons overmatig koopgedrag, zou je denken. Toch hebben we in Nederland afgelopen jaar ontzettend veel geconsumeerd. Sterker nog, door de lockdown hebben we nog nooit zoveel online gekocht. En dat zijn niet alleen essentiële benodigdheden en dingen voor in huis. De online fashionbranche draaide op volle toeren, zo blijkt uit de transactiedata van Buckaroo.

Hoe kan onze behoefte aan nieuwe spullen én bewuster bezig zijn met consumptie met elkaar worden verenigd? Eén van de oplossingen die je nu ziet is inbreng, upgrade en doorverkoop van tweedehands en vintagekleding. Maar ook fashionabonnementen zetten door. We staan steeds meer open voor het idee om kleding te huren of zijn op zoek naar een andere vorm van kledingconsumptie. Zo gaan we bijvoorbeeld zelf op online naailes en kopen breipatronen, bijvoorbeeld bij het hippe Wool & The Gang. DIY-producten én serviceabonnementen hebben in deze corona-tijd veel groeikansen. Daarbij raken abonnementen steeds meer verweven in ons consumptiegedrag.

Abonnementen

Payment Service Provider Buckaroo heeft veel ervaring in de online modebranche en ziet de interesse in nieuwe verdienmodellen onder retailers sterk opkomen, met name subscription services. Sabine Niessen: “Winkels en merken willen het contact met de klant personaliseren en versterken, juist in coronatijd, en een abonnee is vergelijkbaar met een vaste klant.” Om abonnementen in goede banen te leiden en aan alle custom wensen te kunnen voldoen is automatisering een must. Als fashionpartij wil je alle verschillende abonnementen en abonnees in één systeem kunnen beheren: wie heeft er betaald? En wie wil er upgraden, pauzeren of downgraden? Je wilt daarbij niet handmatig bij hoeven houden wanneer er door wie voor wat betaald is. Buckaroo heeft hier een uitgebreide oplossing voor: Smart Subscription Services.

Maar zijn abonnementsmodellen weggelegd voor iedereen in de mode? “Subscription services werkt het beste voor fashion items die dagelijks worden gebruikt, meestal met een kortere levensduur”, Sabine geeft een voorbeeld: “Items die het goed doen in de vorm van abonnementen zijn kledingstukken die een consument én vaak koopt én die ook vaak vernieuwd moeten worden. Hierin kan je bijvoorbeeld denken aan een T-shirt voor onder je overhemd, een paar sokken die je elke dag draagt of een boxershort van een bepaald merk die altijd in je kastlade ligt.”

