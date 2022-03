Nieuwe maten, nieuwe kleuren en een blik over de grens: hoe is het nu met Soft Revolt?

In augustus 2020 spraken we hen voor het eerst: Anet van Haaster en Elles Roeleveld, oprichters van het innovatieve lingeriemerk Soft Revolt. Het tweetal zat destijds middenin de voorbereidingen voor de ‘soft launch’ van hun beugelloze, 3D-gebreide bh met de naam Cleo 47. De bh zou een revolutie teweegbrengen op lingeriegebied, zo was het idee: geen beugels, wél steun, efficiënter materiaalgebruik en minder CO2-uitstoot.

Anderhalf jaar later vormt de bh nog steeds de basis van het merk. Daaromheen zijn alweer nieuwe ontwikkelingen gaande: er komen meer maten, meer kleuren en een broekje bij, en intussen groeit de interesse uit het buitenland. FashionUnited videobelt met Roeleveld en Van Haaster voor een update. “We willen onszelf constant blijven uitdagen.”

Een stijgende lijn

Soft Revolt kende een lange aanloop: na de ‘soft launch’ in augustus duurde het nog een jaar voordat de eerste bh’s werden uitgeleverd. In dat jaar kwamen er al wel honderden pre-orders binnen. Van Haaster: “Er was veel tractie, zelfs nog voordat het product geleverd was. Dat was natuurlijk heel mooi.” De eerste bh’s arriveerden in september 2021 bij de klanten. Vanaf dat moment ging het ‘in een stijgende lijn omhoog’, zegt Van Haaster. Roeleveld: “We zijn aangenaam verrast door het enthousiasme. Je hoopt natuurlijk dat je een product maakt dat aanslaat, maar het is meer dan dat: de reacties zijn echt heel positief.”

Naast positieve respons krijgen de twee ook nuttige feedback. Roeleveld: “Omdat veel klanten ons gedurende een lange tijd hebben gevolgd, is er veel betrokkenheid. We krijgen dus ook veel terugkoppeling. Vaak is het iets in de trant van ‘oh, wat leuk, ik heb hier zo lang naar uitgekeken’ of ‘de bh zit zo goed’ maar soms is het ook een vraag of suggestie. Het is heel fijn dat die feedback met ons gedeeld wordt. Klanten weten natuurlijk ook: Soft Revolt is een start-up, van die feedback kunnen ze leren, daar groeien ze van.”

Wat waren aanvankelijk de belangrijkste ontwikkelpunten? “De grootste behoefte zat hem in grotere maten,” antwoordt Van Haaster. Soft Revolt produceerde in eerste instantie de maten 1 tot en met 6, voor vrouwen met cup C en groter, maar al snel kwam er vraag naar meer. “Binnen twee maanden zijn we de maten zeven en acht gaan produceren.” “Daarna kregen we de vraag of we nóg groter konden gaan,” vult Roeleveld aan. “Daar zijn we alleen maar blij mee, want dat past perfect in onze propositie: het bedienen van vrouwen met een vollere cupmaat.” Sinds februari zijn maat negen en tien te bestellen, voor vrouwen met een omvang van negentig tot honderd centimeter. Deze maten arriveren 8 maart.

Tegelijkertijd kregen Van Haaster en Roeleveld de vraag of het toevallig ook kleiner kon. Roeleveld: “We zijn aan het kijken of we ook een B-cup kunnen toevoegen.”

Soft Pink

Naast een bredere maatvoering komt er ook een nieuwe kleur bij. Vieux rose, noemt Van Haaster de tint. Roeleveld: “Het is een mooie lichte kleur. De lente komt eraan, en dan is soft pink een fijne kleur om in je lingeriela te hebben.” Van Haaster vindt de roze bh ‘ook echt een andere bh’, zegt ze beslist. “De zwarte is heel cool, die ziet er een beetje technisch uit. De roze is qua vorm hetzelfde, maar heeft een totaal andere uitstraling.”

Intussen wordt er gewerkt aan een broekje dat bij de Cleo 47 past. Het broekje wordt ook gebreid, maar dan in de rondte, een techniek die niet zo ingewikkeld is als het driedimensionale flatbed-proces van de bh. Roeleveld: “De bh breien we op die manier omdat je daarmee vorm en steun geeft, voor het broekje hoeft dat niet. Met de bh wilden we een probleem oplossen, het broekje bieden we vooral aan zodat vrouwen een setje kunnen dragen. Dat vinden veel vrouwen belangrijk, merken we.”

Beeld: Soft Revolt. De fotografe is Petra Vaessen.

Over de grens

Iets anders dat Roeleveld en Van Haaster de laatste tijd is opgevallen: steeds meer bestellingen komen van over de grens. Met name vanuit België en Duitsland is er interesse. “Dat is puur organisch gegroeid, want we doen er niet zo veel aan,” zegt Van Haaster. “We stonden laatst in een artikel in de Belgische Flair. Zij hadden ons op het internet gevonden toen ze zochten naar innovatieve bh’s.” Toegegeven, zeggen Roeleveld en Van Haaster, helemaal niets doet Soft Revolt natuurlijk ook weer niet. Zo plaatst het merk regelmatig foto’s en updates op de eigen Instagrampagina. “Daar kan iedereen op inhaken, waar ze ook vandaan komen.”

Het is wel een ambitie van Van Haaster en Roeleveld om actief te worden in de buurlanden. “We zijn een duurzaam merk. Hoe meer bh’s wij verkopen, hoe meer impact we maken,” legt Roeleveld uit. “Dus we zijn zeker met een groeistrategie bezig.” België en Duitsland zijn niet alleen interessante markten omdat ze dicht bij huis zijn, maar ook omdat Van Haaster en Roeleveld ze goed kennen. Van Haaster werkte in het verleden regelmatig in België, Roeleveld woonde een tijd in Duitsland. “We hebben er veel connecties,” zegt Roeleveld. “Daardoor weten we ook dat Belgische of Duitse consumenten net anders zijn dan Nederlandse. Er zijn zaken waar je rekening mee moet houden om de klanten daar goed van dienst te kunnen zijn. We willen onze strategie niet één op één overzetten. Als we de markt daar willen betreden, moeten we dat op een aangepaste manier doen.”

Volgende stappen

Meer maten, meer kleuren, meer producten, meer bestellingen: een uitbreiding van het team was voor Soft Revolt onontbeerlijk. In juni 2021 voegde de doorgewinterde ondernemer Kim Bakker zich bij Van Haaster en Roeleveld als mede-eigenaar. “We zijn enorm blij met haar, ze heeft het merk in een stroomversnelling gebracht,” aldus Roeleveld. Daarnaast werken Roeleveld, Van Haaster en Bakker geregeld met freelancers en met trainees en stagiairs afkomstig van hogescholen. Roeleveld en Van Haaster hoeven daarvoor nog zelden zelf op zoek: de hogescholen weten hén inmiddels te vinden, vertelt Roeleveld. “Wij hebben projecten liggen waarin studenten veel vrijheid krijgen. In tegenstelling tot een meer corporate bedrijf, waarbij je vaak binnen bestaande kaders moet werken, liggen er bij ons nog allerlei vragen waar je als student echt los op kunt gaan.”

Roeleveld vindt het werken met trainees zelf ook ‘ontzettend inspirerend’. “Als ik kijk naar wat studenten doen… Zij hebben hele andere, nieuwe ideeën, bijvoorbeeld over social media of design. Ze dagen ons echt uit.” Momenteel werkt er een trainee bij Soft Revolt die gespecialiseerd is in het ontwerpen van online gebruiksomgevingen. “Zij is bezig met onze frequently asked questions-pagina,” zegt Roeleveld. “Je denkt misschien: hoe spannend kan zo’n pagina nou zijn, maar voor ons als online bedrijf is die pagina een essentieel onderdeel van de service die we bieden. Deze trainee is met mooie ideeën gekomen die we direct kunnen overnemen. Voor ons waardevol, voor haar gaaf dat haar werk op de website komt.”

Soft Revolt doet sinds kort ook grotere projecten met hogescholen en universiteiten op het gebied van productontwikkeling, marketing en duurzaamheid. Vooral wat duurzaamheid betreft gaat Soft Revolt de komende tijd stappen zetten. Roeleveld: “Het ontwikkelen van de bh was al een flinke stap op zich, maar we zijn nog lang niet klaar.” Er dienen zich alweer nieuwe vragen aan, zoals: wat te doen met de bh wanneer deze op een gegeven moment is afgedragen? Van Haaster: “We hebben net een uitgebreid project gedaan met de Universiteit Wageningen voor het ontwikkelen van een terughaalprogramma. Nu starten we een nieuw project met Hogeschool Saxion om te onderzoeken wat we precies met die ingeleverde bh’s kunnen gaan doen.” Roeleveld knikt. “Uiteindelijk willen we de keten sluiten.”