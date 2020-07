Nike schrapt banen en kondigt verandering managementteam aan

Nike, Inc. heeft in een persbericht veranderingen in het senior management aangekondigd die de nieuwe strategie van de Amerikaanse sportswear gigant moet ondersteunen. Deze nieuwe strategie werd in juni bekend gemaakt. Onder de naam Consumer Direct Acceleration (CDA) beoogt Nike een betere klantervaring te creëren, waarbij de focus ligt op de digitale verkoop. Ook verwacht het merk banen te moeten schrappen.

Nike heeft daarnaast de categorieën voor consumenten versimpeld en deze simpelweg onderverdeeld in mannen, vrouwen en kinderen. In lijn met deze nieuwe constructie wordt Amy Montagne de nieuwe vice president mannen, Whitney Malkiel de nieuwe vice president vrouwen en McCallester Dowerd wordt de nieuwe vice president voor de categorie kinderen. Zij rapporteren aan Michael Spillane, President Consumer Creation.

Ook in de regionale managementteams zien we verschuivingen. Carl Grebert gaat de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) regio besturen. Sarah Mensah wordt vice president van de Azië-Pacific regio en Latijns Amerika. Ann Herbert en Angela Dong blijven verantwoordelijk voor Noord-Amerika en China. Zij rapporteren aan Heidi O’Neill, President Consumer & Marketplace.