‘Nog weinig Nederlandse winkelketens met concrete klimaatdoelen’

Om klimaatdoelen te halen, moet iedereen een steentje bijdragen - dat is de consensus. Het betekent dat de retailsector zich ook in moet zetten en bij moet dragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Nederland. Nederland wil in 2023 in ieder geval 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen gerealiseerd hebben. Echter blijkt uit een rondgang van ING langs Nederlands grootste winkelformules dat nog maar weinig van de ketens concrete klimaatambities heeft gepubliceerd.

Met winkelformules bedoelt ING in dit geval Nederlandse bedrijven met meer dan honderd vestigingen. Van de onderzochte formules heeft maar een derde concrete klimaatambities bekendgemaakt. ING zoomt in dit onderzoek specifiek in op de ambities om uitstoot te verminderen.

De uitstoot van broeikasgassen is in diverse onderdelen van de retail vrij laag. Zo ligt de directe uitstoot en indirecte uitstoot (eigen gasverbruik, gebruik van auto’s, gebruik elektriciteit voor het hoofdkantoor, winkelvestigingen en distributiecentrum, etc.) vrij laag. De grootste uitstoot is te vinden bij producenten en leveranciers, maar ook bij de consument. “De grootste impact op de CO2-uitstoot bij winkels wordt veroorzaakt door de producten die ze in- en verkopen. Maar ook transport & distributie, het produceren van verpakkingen en het gebruik van de producten door de consument, zoals het energieverbruik van een wasmachine, worden gezien als CO2-uitstoot van de retailsector,” aldus ING in het bericht. In de productieketen is het echter moeilijker om klimaatdoelen te stellen omdat de productieketen vaak nog niet volledig in kaart is gebracht. Hierdoor zijn de doelen dan ook niet nauwkeurig meetbaar. Transparantie in de keten kan bijdrage aan de oplossing hiervoor.

Wie wel klimaatambities heeft gepubliceerd doet dit vaak al anders dan andere partijen. Zo stelt het ene bedrijf het doel om geen uitstoot meer te hebben, de anderen gaan voor halveringen, maar ook het tijdsbestek verschilt. Zo vergelijkt de ene winkelformule met het niveau van 2015, de ander met 2021. Ook de periode waarin deze doelen behaald moeten worden verschillen van tot 2030 naar uiterlijk 2050.

Uit het onderzoek komt ook nog een opvallend gegeven naar voren. Beursgenoteerde bedrijven hebben al vaker klimaatdoelen geformuleerd dan bedrijven die dit niet zijn. Beursgenoteerde bedrijven zijn dan ook de eerste bedrijven die volgens een nieuwe Europese richtlijn moeten rapporteren vanaf 2025. Echter volgen een jaar later de niet-beursgenoteerde winkelformules. De aankomende wet- en regelgeving zal waarschijnlijk wel een motiverende factor zijn om zo snel mogelijk klimaatdoelen te formuleren, aldus ING.

Daarbij komt bijvoorbeeld in Nederland in 2025 waarschijnlijk een verplichting voor een energielabel voor winkelpanden. Inzicht krijgen in het energieverbruik van een winkelpand zal dan ook helpen bij het terugdringen van het energiegebruik.