Omoda en Assem nemen Shuz en Leurink Mode over

Omoda en Assem breiden hun aanwezigheid op de markt uit door de overname van Schuz en Leurink Mode. Met deze strategische acquisities groeit het aantal winkels van het concern naar 58. Dit meldt een persbericht van Assem.

De overnames versterken Assem's positie als premium fashion retailer met landelijke dekking, zowel online als offline.

De huidige eigenaren en personeel blijven betrokken, waarbij de focus ligt op het behouden van de bestaande merken en klanten, en het uitbreiden van de online aanwezigheid.

Overname van Shuz

Assem neemt de winkelketen Shuz over. Shuz biedt een breed scala aan dames- en herenschoenen en heeft, naast een onlineshop, tien winkels in Alkmaar, Gouda, Haarlem, Wassenaar, Enschede, Leiden, Amersfoort, Castricum, Uithoorn en Borne. De overname versterkt Assem's positie als premium fashion retailer met landelijke dekking.

Wilmar en Marcel Schmit, eigenaren van Shuz, delen in het persbericht: "We vinden in Assem een partij die onze klanten met dezelfde liefde en passie kan bedienen en het bedrijf verder kan voortzetten naar de toekomst. Daar hebben wij als familie de afgelopen generaties hard aan gewerkt, met als resultaat dat Shuz er vandaag de dag sterk voor staat. Omoda en Assem volgen wij al langer en in de afgelopen maanden hebben we daarin veel overeenkomsten gevonden."

Jan Baan, CEO van Omoda en Assem, vult aan: "De positionering van Shuz sluit naadloos aan bij die van Assem, waardoor wij voor het merk veel kansen zien om hiermee onze aanwezigheid in deze markt te vergroten naar landelijk niveau. Iets dat vanaf het moment van onze overname van Assem al de ambitie is geweest en we hiermee al binnen korte tijd kunnen realiseren. Echter, in een dergelijke overname is de cultuur van beide bedrijven essentieel voor een succesvolle integratie. Na de uitvoerige gesprekken over en weer zijn wij ervan overtuigd dat juist hiervoor een sterke basis ligt. Met Wilmar was vanaf het eerste gesprek duidelijk dat dit een succesvolle combinatie zou worden."

Overname van Leurink Mode

Daarnaast wordt Leurink Mode, zowel een online als offline high-end fashion store van meer dan 2.000 vierkante meter in Borne, overgenomen door Assem. Leurink Mode staat bekend om zijn exclusieve merken zoals Isabel Marant en Stone Island. Na de overname zal de winkel verdergaan onder de naam 'Leurink by Assem', waarbij het huidige personeel in dienst blijft.

Marc Leurink, directeur en eigenaar van Leurink Mode, blijft betrokken bij de inkoop. Hij deelt: “Ik ben heel blij dat onze klanten kunnen profiteren van de grotere schaal en service die Omoda en Assem bieden. Na het bouwen van een succesvolle experience store in de afgelopen jaren, is Leurink klaar voor de volgende fase van groei waarin online een grote rol moet spelen."

"In Assem hebben we een partij gevonden die dit niet alleen kan realiseren vanuit de schaal en expertise die het online heeft, maar dit juist ook zal doen met veel respect voor ons merkenportfolio en onze bestaande klantenkring. Dat zal ervoor zorgen dat we onze huidige merken en partners aan nog meer klanten kunnen presenteren. Vanuit die rol blijf ik betrokken om dat proces te begeleiden en er uiteindelijk voor te zorgen dat Assem dé bestemming wordt voor high-end mode, zowel online als offline."

Landkaart met Omoda en Assem winkels Credits: Assem / Omoda

Door de overname van zowel Shuz (10 vestigingen) als Leurink Mode (een premium modewinkel van meer dan 2.000 m²) versterkt Assem zijn positie als dé premium fashion retailer in Nederland, met een landelijke dekking. Deze groei is mogelijk dankzij de uitbreiding van het exclusieve aanbod van kleding- en schoenmerken, zowel online als offline. Binnen een jaar na de overname door Omoda verdubbelt Assem zijn aantal winkels van 10 naar 22. Inclusief de eerder aangekondigde integratie van de winkels van Idenza (Groningen, Leeuwarden en Sneek), groeit het totale concern (Omoda en Assem) van 44 naar 58 winkels.

Jan Baan, CEO van Omoda en Assem, benadrukt dat deze overnames bijdragen aan de landelijke expansie en positionering van Assem als dé premium fashion bestemming in Nederland.