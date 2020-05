Omzet Brunello Cucinelli keldert met 2,3 procent in Q1

Brunello Cucinelli rapporteert over het eerste kwartaal van fiscaal 2020 een omzet van 156,7 miljoen euro. Dat komt neer op een daling van 2,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit de kwartaalcijfers. Het bedrijf schrijft de daling toe aan de winkelsluitingen als gevolg van de corona-pandemie, die vooral aan het einde van het kwartaal op de omzet drukte.

In thuismarkt Italië realiseerde Brunello Cucinelli in de eerste drie maanden een omzet van 24,4 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 13,9 procent. Daarmee vertegenwoordigt de Italiaanse markt 15,6 procent van de totale omzet. De omzet vanuit de Europese markt daalde met 2,2 procent naar 51 miljoen euro. In Noord-Amerika noteerde het modehuis een omzetstijging van 9,5 procent naar 50,8 miljoen euro, en in China een daling van 27,2 procent naar 11,2 miljoen euro. In de overige markten realiseerde Brunello Cucinelli een omzetstijging van 6,6 procent naar 19,3 miljoen euro.

De omzet uit retailactiviteiten daalde in het kwartaal met 7,4 procent naar 65,9 miljoen euro, terwijl de omzet uit groothandelsactiviteiten met 0,5 procent groeide naar 11,2 miljoen euro. Aan het einde van het kwartaal beschikte het bedrijf over 107 eigen winkels.

“Kijkend vanuit een economisch- en merkimago-oogpunt, startte het huidige boekjaar erg goed tot aan 29 februari, met als enige uitzondering China als gevolg van de Covid 19-epidemie,” verklaart CEO en voorzitter Brunello Cucinelli. “De economische en financiële gevolgen van de pandemie worden voornamelijk in het tweede kwartaal verwacht, waarbij de omzet nog steeds aanzienlijk wordt beïnvloed door de sluiting van het aantal boetieks wereldwijd,” aldus Cucinelli.

Beeld: Brunello Cucinelli website