Omzet Crocs, Inc. met 57,4 procent gestegen in derde kwartaal

Crocs, Inc. heeft in het derde kwartaal een flinke omzetgroei genoteerd. De omzet steeg met 57,4 procent gedurende de periode, zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf. Door de stijging tikt de omzet bijna 1 miljard dollar aan.

Crocs, Inc. noteert een omzet van 985,1 miljoen dollar, omgerekend 1 miljard euro. Het bedrijf is inmiddels niet alleen meer het moederbedrijf van het merk Crocs, het heeft sindskort ook het merk Heydude in het portfolio. Crocs brengt nog steeds het meeste op, een omzet van 715,7 miljoen dollar (731,8 miljoen euro). Heydude was goed voor 269,4 miljoen dollar (275,5 miljoen euro) dankzij een stijging van 87 procent.

Het operationele inkomen van Crocs, Inc. steeg in het kwartaal met 30 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal voorgaand boekjaar. Het operationeel inkomen komt meer op 264,1 miljoen dollar (270,1 miljoen euro).

Vanwege de positieve resultaten in het derde kwartaal verhoogt het bedrijf de verwachting voor het gehele boekjaar. Zo verwacht het nu een omzetgroei tussen de 49 en 52 procent. Hierdoor komt de omzet naar verwachting tussen de 3,45 en 3,52 miljard dollar uit. In euro’s komt dit neer op 3,53 en 3,6 miljard euro. Het operationele inkomen komt naar verwachting uit op 920 en 950 miljoen dollar uit (941,3 miljoen en 972 miljoen euro).