Omzet daalde met 21 procent meldt Cato Fashions

Cato Fashions heeft donderdag de Q3 resultaten bekendgemaakt. De Q3 netto winst van het bedrijf is gedaald. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 21.2 procent gekrompen.

Het netto verlies van Cato Fashions voor het Q3 bedraagt -3.6 miljoen dollar, tegen een netto winst van 6 miljoen een jaar eerder. De omzet nam af naar 149.2 miljoen dollar.

De winstmarge van het bedrijf nam af naar -2.4 procent, vergeleken met 3.2 procent vorig jaar.

Cato Corp (NYSE: CATO) is een Amerikaanse retailer voor damesmode en accessoires. Het bedrijf, opgericht in 1946, exploiteert ongeveer 1.300 speciaalzaken voor kleding en accessoires in 31 staten onder de namen Cato, Versona, It's Fashion en It's Fashion Metro.

