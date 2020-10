Omzet daalt met 18 procent bij VF Corp in tweede kwartaal

Ook VF Corp ontkomt niet aan de impact van de coronacrisis. In het tweede kwartaal van het boekjaar rapporteert de Amerikaanse groep een omzetdaling van 18 procent. De daling is volgens het bedrijf veroorzaakt door tijdelijke winkelsluitingen en een afgenomen vraag vanuit de consument.

In het kwartaal behaalde VF Corp een omzet van 2,6 miljard dollar, omgerekend zo’n 2,2 miljard euro. Het operationele resultaat kwam neer op 320 miljoen dollar, zo’n 272 miljoen euro. Opvallend is het feit dat in het tweede kwartaal wel een omzetplus werd behaald in China, een plus van 16 procent aldus het persbericht. In de andere regio’s buiten Amerika waarin het bedrijf actief is daalde de totale omzet met 15 procent. Door de omzetgroei in China en in de e-commerce van VF Corp zijn de resultaten van het tweede kwartaal ‘beter dan verwacht’.

Voor het gehele boekjaar verwacht het moederbedrijf van onder andere Vans en The North Face nog een omzetdaling van 14 procent. Wel meldt VF Corp dat het verwacht weer een omzetgroei te realiseren in het vierde kwartaal van het huidige boekjaar.