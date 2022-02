Omzet detailhandel 4 procent hoger in 2021 dan in 2020

De gehele detailhandel heeft in 2021 een hogere omzet behaald dan in 2020. De omzet lag namelijk 4 procent hoger in de hele sector, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor modewinkels betekende 2021 een herstel van de omzet, maar kwamen ze nog niet terug op het niveau van voor de pandemie, zo blijkt uit de cijfers van het CBS Zo zagen de kledingwinkels een plus van 14,3 procent in 2021, maar wordt dit afgezet tegen een daling van 21,3 procent in 2020. Bij winkels in schoenen en lederwaren kwam de stijging in 2021 neer op 9,7 procent, waar de omzet in 2020 nog met 18,7 procent daalde.

Online bleef de groei ook nog steeds doorzetten, maar wel minder hard dan in 2020. De online omzet steeg in het jaar met 23,6 procent. Een jaar eerder was dit nog 44 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.