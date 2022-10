Omzet detailhandel stijgt, verkoopvolume daalt: schoenenwinkels maken grootste groei

Kleding- en schoenenwinkels zetten in september meer om dan in september 2021, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De categorie ‘schoenen en lederwaren’ zet 11,8 procent meer om. De omzet in de categorie ‘kleding’ stijgt met 10,9 procent.

In totaal steeg de omzet van de non-foodwinkels in de detailhandel met 4,7 procent in september vergeleken met dezelfde maand in 2021, blijkt uit de cijfers. Opvallend, want het verkoopvolume was juist 2,9 procent lager. De prijsstijgingen hebben dus voor een omzetstijging gezorgd in september. In augustus liep de mode-omzet juist flink terug.

De online omzet schiet in september ook omhoog met een groei van 5,7 procent ten opzichte van vorig jaar september, zo is te lezen. Webwinkels genereerden 0,7 procent meer omzet. Multichannelers zetten 12,2 procent meer om. In de deelcategorie kleding- en modeartikelen is een stijging van 10 procent te zien. In augustus was dat slecht 0,1 procent.