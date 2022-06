Omzet en winst stijgt in eerste halfjaar bij H&M Group

De Zweedse H&M Group heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar zowel de omzet als de winst zien stijgen, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. De omzet steeg met 20 procent en de winst na belastingen verdubbelde.

De omzet kwam door de stijging neer op 103,6 miljard Zweedse kroon, omgerekend 9,6 miljard euro. De winst na belastingen kwam neer op 3,8 miljard Zweedse kroon, in euro's is dat 355,5 miljoen euro. De H&M Group geeft aan dat er meer items voor de volle prijs verkocht werden waardoor er minder afprijzingen nodig waren, wat een positief effect had op de winst. Echter zijn er wel externe factoren die invloed hebben op de inkoop prijzen van grondstoffen en ook de gestegen prijzen van transport drukken negatief op de winst.

"Ondanks de significante inflatie in de wereld moeten klanten altijd vertrouwen hebben dat ze bij de merken van de H&M Group de beste combinatie van mode, prijs, kwaliteit en duurzaamheid zullen vinden," aldus H&M Group Helena Helmersson in het bericht. In het portfolio van de H&M Group bevinden zich H&M, Cos, Weekday, Monki, H&M Home, &Other Stories, Arket en Afound. Verdere opmerkingen over de invloed van de gestegen inflatie doet de Zweedse groep niet.