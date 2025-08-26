Omzet en winstdalingen in Q2 2025

Dit artikel is onderdeel van het Q2 2025 modebranche Executive report.

Op basis van de rapporten die in het tweede kwartaal van 2025 zijn gepubliceerd, volgt hier een samenvatting van de bedrijven die een daling in omzet of winst hebben gerapporteerd.

Diverse faillissementen en bedrijfsbeëindigingen in de Nederlandse en Belgische modesector onderstreepten de kwetsbaarheid van diverse marktsegmenten. Gevestigde Nederlandse namen zoals recentelijk schoenenmerk Van Lier en lifestylemerk Balr. vroegen faillissement aan. De problemen troffen ook de duurzame sector; circulaire pioniers I-did en New Optimist werden failliet verklaard, waarbij voor laatstgenoemde een doorstartpoging mislukte. Ook de Belgische sneakermaker Komrads en de Nederlandse groothandel Mills Fashion Company, met merken Setter en Mind.set, staakten hun activiteiten.

Vertraging in luxe en druk op de middenmarkt stimuleren omzetdalingen

Het tweede kwartaal van 2025 onthult een uitdagend landschap voor tal van mode- en luxebedrijven, waarbij velen aanzienlijke omzetdalingen rapporteren. De trend weerspiegelt een bredere marktcorrectie, met name binnen het luxesegment, dat kampt met een lagere vraag in belangrijke regio's zoals Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Tegelijkertijd staan kleding- en schoenenmerken in de middenmarkt onder grote druk door voorzichtige consumentenbestedingen en voortdurende strategische heroriëntaties. De resultaten onderstrepen een periode van volatiliteit waarin zelfs gevestigde spelers niet immuun zijn voor macro-economische tegenwind en verschuivende consumentenprioriteiten.

Hieronder een gedetailleerd overzicht van de bedrijven die in deze periode een omzetdaling zagen.

Luxeconglomeraten en heritage merken

De top van de markt kende een opmerkelijke vertraging, waarbij verschillende grote groepen en merken negatieve groei rapporteerden, terwijl de post-pandemische hausse zich bleef normaliseren.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton: De grootste luxegroep ter wereld rapporteerde een omzetdaling van vier procent voor de eerste helft van het jaar, tot 39,8 miljard euro. De cruciale mode- en lederwarendivisie zag een meer uitgesproken omzetdaling van negen procent in het tweede kwartaal.

De grootste luxegroep ter wereld rapporteerde een omzetdaling van vier procent voor de eerste helft van het jaar, tot 39,8 miljard euro. De cruciale mode- en lederwarendivisie zag een meer uitgesproken omzetdaling van negen procent in het tweede kwartaal. Kering S.A.: De Franse luxegroep bleef worstelen met een winstdaling van 46 procent in de eerste helft van 2025, gedreven door een aanzienlijke omzetdaling van 27 procent bij zijn vlaggenschipmerk Gucci in het tweede kwartaal.

De Franse luxegroep bleef worstelen met een winstdaling van 46 procent in de eerste helft van 2025, gedreven door een aanzienlijke omzetdaling van 27 procent bij zijn vlaggenschipmerk Gucci in het tweede kwartaal. Capri Holdings Limited: In het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2025/26 daalde de omzet uit de voortgezette activiteiten, die nu de verkoop van Versace uitsluit, met zes procent tot 797 miljoen dollar, waarbij zowel Michael Kors als Jimmy Choo dalingen ervoeren.

In het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2025/26 daalde de omzet uit de voortgezette activiteiten, die nu de verkoop van Versace uitsluit, met zes procent tot 797 miljoen dollar, waarbij zowel Michael Kors als Jimmy Choo dalingen ervoeren. Salvatore Ferragamo S.p.A.: Het Italiaanse luxehuis rapporteerde een omzetdaling van 11,8 procent in het tweede kwartaal, wat bijdroeg aan een daling van 7,1 procent voor de eerste helft van 2025, met een omzet van 474 miljoen euro. De daling werd voornamelijk toegeschreven aan zwakke prestaties in de regio Azië-Pacific.

Het Italiaanse luxehuis rapporteerde een omzetdaling van 11,8 procent in het tweede kwartaal, wat bijdroeg aan een daling van 7,1 procent voor de eerste helft van 2025, met een omzet van 474 miljoen euro. De daling werd voornamelijk toegeschreven aan zwakke prestaties in de regio Azië-Pacific. Ermenegildo Zegna N.V.: De omzetdaling van de Italiaanse groep zette zich voort in het tweede kwartaal, met een omzetdaling van 5,7 procent tot 468,9 miljoen euro. Voor de eerste helft daalde de omzet met 3,4 procent, beïnvloed door zwakte in China en een omzetdaling van 25,9 procent in het Thom Browne-segment.

De omzetdaling van de Italiaanse groep zette zich voort in het tweede kwartaal, met een omzetdaling van 5,7 procent tot 468,9 miljoen euro. Voor de eerste helft daalde de omzet met 3,4 procent, beïnvloed door zwakte in China en een omzetdaling van 25,9 procent in het Thom Browne-segment. Manolo Blahnik: Voor het fiscale jaar 2024 rapporteerde het luxe schoenenmerk een jaar-op-jaar daling van de omzet met negentien procent tot 86,4 miljoen euro. Het bedrijf schreef de daling toe aan een strategische verschuiving van groothandel naar een focus op zijn directe-naar-consument kanalen.

Voor het fiscale jaar 2024 rapporteerde het luxe schoenenmerk een jaar-op-jaar daling van de omzet met negentien procent tot 86,4 miljoen euro. Het bedrijf schreef de daling toe aan een strategische verschuiving van groothandel naar een focus op zijn directe-naar-consument kanalen. Swatch Group: De omzet van de Zwitserse horlogemaker daalde in de eerste helft van het jaar met 11,2 procent tot drie miljard Zwitserse frank, waarbij de nettowinst kelderde als gevolg van zwakke consumentenbestedingen in China en Hongkong.

Sportkleding en schoenen

Ook de sportkleding- en schoenensector kreeg te maken met tegenwind, waarbij enkele grote spelers dalingen rapporteerden.

Puma SE: Het Duitse sportkledingbedrijf rapporteerde een daling van 8,3 procent in de omzet tegen de huidige wisselkoersen in het tweede kwartaal, waardoor het een winstwaarschuwing uitgaf en zijn eerdere winstverwachting omzette in een verwacht verlies voor het jaar.

Het Duitse sportkledingbedrijf rapporteerde een daling van 8,3 procent in de omzet tegen de huidige wisselkoersen in het tweede kwartaal, waardoor het een winstwaarschuwing uitgaf en zijn eerdere winstverwachting omzette in een verwacht verlies voor het jaar. Geox S.p.A.: In de eerste helft van 2025 zag het Italiaanse schoenenmerk zijn omzet dalen met 4,7 procent tot 305,3 miljoen euro, daarbij verwijzend naar een zwak consumentenvertrouwen en een krimpende vraag.

Kleding en accessoires in de middenmarkt

Het middensegment bleek bijzonder kwetsbaar voor economische druk, waarbij verschillende merken omzetdalingen rapporteerden.

Aeffe S.p.A.: Het moederbedrijf van Moschino en Alberta Ferretti rapporteerde een daling van 23,2 procent in de geconsolideerde omzet tot 61,7 miljoen euro voor het eerste kwartaal, wat een algemene vertraging in zowel groothandels- als detailhandelskanalen weerspiegelt.

Het moederbedrijf van Moschino en Alberta Ferretti rapporteerde een daling van 23,2 procent in de geconsolideerde omzet tot 61,7 miljoen euro voor het eerste kwartaal, wat een algemene vertraging in zowel groothandels- als detailhandelskanalen weerspiegelt. Radley: Voor het jaar eindigend op 27 april 2024 zag het Britse accessoiremerk zijn totale omzet dalen met zeven procent tot 72 miljoen pond, grotendeels gedreven door een daling van dertig procent in zijn wereldwijde groothandelsactiviteiten.

Voor het jaar eindigend op 27 april 2024 zag het Britse accessoiremerk zijn totale omzet dalen met zeven procent tot 72 miljoen pond, grotendeels gedreven door een daling van dertig procent in zijn wereldwijde groothandelsactiviteiten. French Connection (MIP Holdings Ltd): Het moederbedrijf rapporteerde een daling van de omzet tot 108 miljoen pond voor het jaar eindigend op 30 juni 2024, hoewel de winstgevendheid verbeterde.

Het moederbedrijf rapporteerde een daling van de omzet tot 108 miljoen pond voor het jaar eindigend op 30 juni 2024, hoewel de winstgevendheid verbeterde. FatFace: De omzet van het Britse merk voor het jaar tot 25 januari 2025 daalde tot 237,4 miljoen pond ten opzichte van 267,7 miljoen pond daarvoor. Het bedrijf bevestigde ook de sluiting van zijn 23 winkels in de Verenigde Staten, omdat het zich richt op een digitaal model in de regio.

De omzet van het Britse merk voor het jaar tot 25 januari 2025 daalde tot 237,4 miljoen pond ten opzichte van 267,7 miljoen pond daarvoor. Het bedrijf bevestigde ook de sluiting van zijn 23 winkels in de Verenigde Staten, omdat het zich richt op een digitaal model in de regio. Fenix Outdoor International AG: De groep, die eigenaar is van merken zoals Fjällräven en retailers zoals Globetrotter, zag zijn totale omzet in het tweede kwartaal dalen met 4,2 procent tot 146,5 miljoen euro.

Insolventies en herstructureringen

De uitdagende marktomstandigheden leidden ertoe dat verschillende bedrijven een insolventieprocedure startten, wat duidt op ernstige financiële problemen.

Seraphine: Het Britse merk voor zwangerschapskleding ging in juli failliet na te kampen te hebben gehad met aanzienlijke handelsproblemen en een fragiel consumentenvertrouwen. Het werd later overgenomen door Next Plc.

Het Britse merk voor zwangerschapskleding ging in juli failliet na te kampen te hebben gehad met aanzienlijke handelsproblemen en een fragiel consumentenvertrouwen. Het werd later overgenomen door Next Plc. Claire's: De accessoire retailer vroeg in augustus faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten, de tweede in zeven jaar tijd. De Franse en Britse vestigingen gingen ook respectievelijk een administratie- en surseanceprocedure in.

De accessoire retailer vroeg in augustus faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten, de tweede in zeven jaar tijd. De Franse en Britse vestigingen gingen ook respectievelijk een administratie- en surseanceprocedure in. Blanche Copenhagen: Het Deense dameskledingmerk kondigde in augustus zijn aanstaande sluiting aan na in juni een insolventieaanvraag te hebben ingediend, daarbij verwijzend naar de ernstige crisis in de wereldwijde mode-industrie.