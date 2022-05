Omzet- en winststijging voor Burberry Group Plc, onzekerheid in China drukt op verwachtingen

Burberry Group Plc heeft in het boekjaar 2022 een omzetplus van 21 procent behaald, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het Britse modehuis. Dankzij een stijging werd een omzet van 2,8 miljard pond behaald - omgerekend zo’n 3,3 miljard euro.

De operationele winst landde 4 procent hoger dan een jaar eerder op 543 miljoen pond. In euro’s is dit een operationele winst van 641,4 miljoen euro. In het laatste kwartaal van het boekjaar voelde Burberry Group Plc de impact van de corona maatregelen die in China getroffen werden. De verwachting voor het huidige boekjaar, 2023, is dan ook afhankelijk van het herstel in het consumentengedrag in China. “Terwijl de huidige macro-economische omstandigheden voor onzekerheid zorgen, managen we actief het effect van de inflatie,” aldus het bedrijf in het rapport.

Burberry Group Plc geeft aan dat het boekjaar 2022 het eerste jaar van groei en versnelling is geweest sinds het enkele jaren geleden een nieuwe strategie heeft geïmplementeerd.