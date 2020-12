Omzet H&M daalt met 18 procent in boekjaar 2020

De omzet van de H&M-groep daalde in het boekjaar 2020 naar verwachting met 18 procent naar 187 miljard Zweedse kronen (omgerekend 18,3 miljard euro). Dat blijkt uit een persbericht van de Zweedse modegroep, waarin de voorlopige jaarcijfers van het bedrijf worden gedeeld. In het laatste kwartaal werd daarvan 52,5 miljard Zweedse kronen (omgerekend 5,2 miljard euro) omgezet, tien procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

H&M wijt de dalende cijfers aan de coronapandemie. “De H&M-groep begon het jaar sterk en met een positief momentum, tot de impact van de eerste Covid-19-golf,” zo is in het persbericht te lezen. “Omvangrijke sociale beperkingen zoals tijdelijke winkelsluitingen en grote afname van het aantal bezoekers aan fysieke winkels leidden tot een substantiële omzetdaling, vooral in het tweede kwartaal.” In dat kwartaal liep de omzet dientengevolge met vijftig procent terug.

In het derde kwartaal zag de keten herstel, wat in het vierde kwartaal doorzette, zo staat in het persbericht. In de periode tussen 1 september en 21 oktober zat de H&M nog maar drie procent onder het omzetniveau van vorig jaar. Tussen 22 oktober en 30 november zakten de verkopen als gevolg van de tweede coronagolf weer met 22 procent terug.

Het volledig financieel rapport voor het boekjaar 2020, met daarin de geconsolideerde jaarcijfers, publiceert H&M op 29 januari 2021.