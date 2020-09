Omzet H&M Group bijgetrokken in Q3, nog steeds een daling van 19 procent

Zo drastisch als de daling in het tweede kwartaal, zijn de resultaten van het derde kwartaal bij de H&M Group gelukkig niet. Waar in het tweede kwartaal nog een daling van 50 procent werd genoteerd, komt de omzet in het derde kwartaal nu 19 procent lager uit dan een jaar eerder, zo blijkt uit het voorlopige kwartaalverslag.

De groep geeft aan dat het herstel beter is dan verwacht. De bedrijf noemt dat het rappe herstel mogelijk was dankzij de collecties en de snelle beslissingen die het heeft genomen. Zo verkocht de groep meer items tegen de volle prijs en beteugelde het de kosten. Hierdoor heeft de H&M Group in het derde kwartaal een winst voor belastingen van 2 miljard Zweedse Kroon kunnen behalen, aldus het verslag. Omgerekend komt het neer op 192,1 miljoen euro.

Uit het voorlopige verslag blijkt dat op 31 augustus nog steeds 200 winkels uit het portfolio van de H&M Group gesloten waren vanwege de coronacrisis. Het bedrijf heeft in totaal meer dan 5.000 winkels wereldwijd. De groep heeft de merken. H&M, Cos, Arket, &Other Stories, Weekday, Monki en Afound in het portfolio.