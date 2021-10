Omzet Hermès blijft stijgen in derde kwartaal

Luxe concern Hermès heeft in het derde kwartaal de omzet flink zien stijgen. Niet alleen liet de omzet een stijging zien in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2020, het oversteeg ook het niveau van voor de pandemie, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Jaar op jaar steeg de omzet van het Franse luxe concern met 31 procent bij gelijke wisselkoersen. Wanneer het derde kwartaal wordt vergeleken met het derde kwartaal van 2019, dan ligt de omzet zelfs 40 procent hoger. Al met al bereikte Hermès dankzij de stijgingen een omzet van 2,3 miljard euro in het kwartaal.

Hermès heeft in het gehele boekjaar tot nu toe een omzet behaald van 6,6 miljard euro dankzij een stijging van 57 procent bij gelijke wisselkoersen zo blijkt uit het verslag. Wanneer het vergeleken wordt met 2019, dan ligt de omzet in de eerste negen maanden 35 procent hoger.

Wanneer gekeken wordt naar alle regio’s waar Hermès actief in is, is de omzet in bijna alle gebieden gestegen gedurende het derde kwartaal. De omzet blijft in Frankrijk alleen in vergelijking met 2019 nog 6 procent achter.