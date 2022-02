Omzet Kering stijgt met 35 procent, bedrijf staat sterker dan voor de pandemie

De omzet van Kering, moederbedrijf van onder meer Gucci, Saint Laurent en Bottega Veneta, is in boekjaar 2021 met 35 procent gestegen. Dat blijkt uit een persbericht van het luxeconcern, waarin de geconsolideerde jaarcijfers staan vermeld. Kering presteerde in 2021 alweer sterker dan voor de coronacrisis: ten opzichte van 2019 lag de omzet dertien procent hoger. De totale omzet was 17,6 miljard euro.

Het bedrijfsresultaat van Kering bereikte een record. Ten opzichte van 2020 steeg het met zestig procent naar ruim vijf miljard euro.

Groeicijfers bij alle Kering-huizen, Yves Saint Laurent zet grootste stappen

Met een jaaromzet van 9,7 miljard euro is Gucci is nog altijd de grootste inkomstenbron van Kering, gevolgd door Yves Saint Laurent en Bottega Veneta. Bij alle drie de merken werden in 2021 stevige groeicijfers genoteerd. Bij Gucci steeg de omzet met 31 procent, bij Yves Saint Laurent zelfs met 45 procent.

De omzet van Bottega Veneta bleef met een toename van 24 procent iets op de andere huizen achter. Bottega Veneta liet wel de grootste groei zien ten opzichte van 2019: bij dit merk lag de omzet 32 procent hoger dan voor de pandemie.

De overige merken die Kering bezit, waaronder Balenciaga en Alexander McQueen, behaalden gezamenlijk een omzet van ruim 3,2 miljard euro. Daar steeg de omzet gemiddeld met ruim 43 procent.