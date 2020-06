Omzet krimpt met 22.9 procent meldt H&M

Het bedrijf maakte vrijdag bekend dat de omzet voor het H1 is gedaald. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 22.9 procent afgenomen.

De netto winst van H&M voor het H1 bedraagt -3,063 miljoen dollar, tegen 5,372 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet afgenomen naar 83,612 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf daalde naar -4 procent, vergeleken met 5 procent vorig jaar.

H & M Hennes & Mauritz AB (STO: HM-B) is een Zweeds modebedrijf dat vooral bekend is om zijn retailmerken H&M, Cos en Cheap Monday. Het bedrijf is opgericht in 1947 en heeft meer dan 4500 winkels in ruim 60 landen. H&M is een schoolvoorbeeld van een verticaal geïntegreerd 'fast' modebedrijf. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm.

Sinds 2020, heeft H&M meer dan 171,000 werknemers, werkende in meer dan 4,800 winkels.

