Omzet krimpt met 29.3 procent meldt Moncler

Het bedrijf maakte maandag bekend dat de omzet voor het H1 is afgenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 29.3 procent afgenomen.

De netto winst van Moncler voor het H1 bedraagt 32 miljoen euro, tegen 70 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gekrompen naar 403 miljoen euro.

De winstmarge van het bedrijf kromp naar 8 procent, vergeleken met 12 procent vorig jaar.

Moncler is een Italiaans kleding- en lifestyle bedrijf, het meest bekend om zijn luxe donsjacks en sportkleding. Moncler was oorspronkelijk een Frans merk, maar werd in 2003 overgenomen door een Italiaanse ondernemer. Het merk is sinds 2013 beursgenoteerd in Milaan.

Sinds 2020, heeft Moncler meer dan 4,600 werknemers, werkende in meer dan 200 winkels.

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij tip@fashionunited.com.