Omzet krimpt met 52.8 procent meldt Tapestry

Tapestry heeft donderdag de Q4 resultaten bekendgemaakt. De Q4 netto winst van het bedrijf is gekrompen. De omzet kromp met 52.8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van Tapestry voor het Q4 bedraagt -294 miljoen dollar, tegen 149 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gekrompen naar 715 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf kromp naar -41 procent, vergeleken met 10 procent vorig jaar.

Tapestry Inc. (NYSE: TPR) is een Amerikaanse multinational en moedermaatschappij van de luxemerken Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman. Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in New York en zijn oorsprong gaat terug tot 1941 en de oprichting van het merk Coach. In 2018 telde het bedrijf meer dan 1400 merkwinkels, 20.000 medewerkers en een jaaromzet van 5 miljard dollar.

Sinds 2020, heeft Tapestry meer dan 11,000 werknemers, werkende in meer dan 1,000 winkels.

