Omzet neemt af met 231 procent meldt L Brands

Het bedrijf maakte woensdag bekend dat de omzet voor het Q3 is afgenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 14 procent gestegen.

De netto winst van L Brands voor het Q3 bedraagt 331 miljoen dollar, tegen -252 miljoen een jaar eerder. De omzet nam af naar 331 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf daalde naar 11 procent, vergeleken met -9 procent vorig jaar.

L Brands Inc (NYSE: LB) is een Amerikaans modebedrijf dat vooral bekend is van de merken Victoria's Secret, Bath & Body Works en La Senza. Het bedrijf exploiteert meer dan 3.000 eigen speciaalzaken in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Groot-China en de merken worden verkocht in meer dan 800 franchise vestigingen wereldwijd. Het bedrijf werd opgericht in 1963 en heeft zijn hoofdkantoor in Columbus (Ohio).

Sinds 2020, heeft L Brands meer dan 88,000 werknemers, werkende in meer dan 2,900 winkels.

