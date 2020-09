Omzet neemt af met 37.3 procent meldt Inditex

Inditex heeft woensdag de H1 resultaten bekendgemaakt. De H1 netto winst van het bedrijf is gekrompen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 37.3 procent gekrompen.

De netto winst van Inditex voor het H1 bedraagt 8,033 miljoen euro, tegen 12,820 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde naar -195 miljoen euro. De winstmarge van het bedrijf daalde naar -2 procent, vergeleken met 12 procent vorig jaar.

Inditex (BME: ITX) is een van 's werelds grootste mode retailketens. Inditex ontwerpt, produceert en distribueert kleding voor haar eigen merken, waarvan Zara de bekendste is. Andere Inditex merk- en winkel namen zijn Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Uterqüe. Opgericht in 1975 door Amancio Ortega, heeft het in Spanje gevestigde bedrijf 7000 winkels over de hele wereld.

Sinds 2020, heeft Inditex meer dan 176,600 werknemers, werkende in meer dan 6,400 winkels.

