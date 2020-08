Omzet neemt af met 66.5 procent meldt Capri Holdings

Het bedrijf maakte woensdag bekend dat de omzet voor het Q1 is gekrompen. De omzet nam af met 66.5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het Q1 bedraagt 451 miljoen dollar, vergeleken met 1,346 miljoen dollar een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gekrompen naar 451 miljoen dollar. Vergeleken met 3 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gedaald naar -40 procent.

Capri Holdings Limited (NYSE: CPRI) is een Amerikaanse multinational in de modesector. Opgericht door ontwerper Michael Kors, ontwerpt, produceert en verkoopt de onderneming mode, schoeisel, sieraden, parfumerieën, brillen en accessoires. Het bedrijf veranderde zijn naam van Michael Kors Holdings Limited in Capri Holdings op 2 januari 2019, na de overname van het Italiaanse modebedrijf Versace. Momenteel verenigt de groep merken als Versace, Jimmy Choo Ltd en Michael Kors. Capri Holdings is gevestigd in de Maagdeneilanden en heeft kantoren in Londen en New York. Tijdens het boekjaar 2018 had het bedrijf bijna 14.846 werknemers in dienst, meer dan 1.100 winkels verspreid over de hele wereld, en genereerde het een totaalomzet van 4.718 miljoen dollar.

Sinds 2020, heeft Capri Holdings meer dan 10,800 werknemers, werkende in meer dan 1,300 winkels.

