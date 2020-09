Omzet Salvatore Ferragamo halveert in H1, draait verlies

Salvatore Ferragamo S.p.A. zag in het eerste halfjaar van het boekjaar de omzet halveren. De omzet kwam 46,6 procent lager uit, zo blijkt uit het financiële verslag. In plaats van 705 miljoen euro behaalde het bedrijf een omzet van 377 miljoen euro.

Ook duikt het Italiaanse bedrijf van winst naar verlies in het eerste halfjaar van 2020. Waar Salvatore Ferragamo S.p.A. in het eerste halfjaar van 2019 nog een winst behaalde van 60 miljoen euro, ging het bedrijf in de eerste zes maanden van 2020 86 miljoen euro in de min, zo blijkt uit het verslag.

Het wholesalekanaal kreeg in het eerste halfjaar de grootste klap, een omzetdaling van 56,4 procent. In de retail daalde de omzet met 41 procent. Zowel in de EMEA-regio, Noord-Amerika en Centraal- en Zuid-Amerika rapporteert het bedrijf een omzetverlies van meer dan 50 procent. Alleen in Azië lag de daling lager, namelijk rond de 40 procent.