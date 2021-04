Omzet schiet omhoog bij Puma in Q1

Puma/Robert Ascroft

Puma SE heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar 19,2 procent meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet kwam neer op 1,5 miljard euro, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Puma SE heeft de resultaten behaald ondanks diverse lockdownmaatregelen en beperkingen in de productieketen, zo is te lezen in het verslag. Het netto inkomen kwam uit op 109 miljoen euro in het kwartaal. “Zoals verwacht, was Q1 een sterk kwartaal voor Puma,” aldus Bjørn Gulden, CEO van Puma SE, in het bericht. “Ondanks veel covid-10 restricties en problemen in de productieketen vanwege tekorten aan containers en opstoppingen in havens, hebben we een omzetgroei van 26 procent bij gelijke wisselkoersen behaalt met een omzet van 1,5 miljard euro en een EBIT toename van 117 procent naar 154 miljoen euro.” Gulden meldt daarnaast dat het bedrijf zeker is dat 2021 beter zal zijn dan 2020. “We geloven dat we een groei tussen de 10 en 20 procent zullen hebben in het volledige boekjaar en geloven dat we een betere winstgevendheid zullen hebben dan vorig jaar.”

De meeste groei in het kwartaal was te zien in de Asia Pacific regio waar de omzet met 24,6 procent toenam naar een bedrag van 442,4 miljoen euro. Geheel Amerika (Noord-, Midden- en Zuid-) leverde 25,2 procent meer omzet dan vorig jaar in het eerste kwartaal. De omzet kwam daar neer op 533,9 miljoen euro. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) nam de omzet toe met 10,5 procent en landde op 572,4 miljoen euro.

Opgedeeld in segment was de meeste groei te zien in de kledingcategorie van Puma SE. In het segment steeg de omzet naar 532 miljoen euro dankzij een toename van 21,1 procent. Schoenen volgen met een groei van 19,3 procent en een omzet van 773,8 miljoen euro. Accessoires leverde een omzet van 243 miljoen euro op dankzij een stijging van 14,6 procent.