Omzet stijgt 205 procent meldt Dick's Sporting Goods

Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de omzet voor het Q3 is gegroeid. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 23 procent gegroeid.

De netto winst van het bedrijf over het Q3 bedraagt 177 miljoen dollar, vergeleken 58 miljoen dollar een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gegroeid naar 2,412 miljoen dollar.

Dicks Sporting Goods Inc (NYSE: DKS) ontstond met de eerste winkel in 1948. Vandaag de dag is het Amerikaanse bedrijf uitgegroeid tot een bekende naam met een uitgebreid assortiment van authentieke, hoogwaardige sportuitrusting, kleding, schoenen en accessoires. Dick's Sporting Goods telt ongeveer 850 winkels en is gevestigd in Coraopolis (Pennsylvania).

Sinds 2020, heeft Dick's Sporting Goods meer dan 15,300 werknemers, werkende in meer dan 700 winkels.

