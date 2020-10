Omzet stijgt 29 procent meldt Deckers Brands

Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor het Q2 is gestegen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 15 procent gegroeid.

De netto winst van Deckers Brands voor het Q2 bedraagt 102 miljoen dollar, tegen 79 miljoen een jaar eerder. De omzet nam toe naar 102 miljoen dollar.

Deckers Outdoor Corp (NYSE: DECK) is een Amerikaanse schoenenspecialist die in 1973 in Goleta (Californië) werd opgericht. Deckers is vooral bekend om zijn lifestyle merk Ugg en exploiteert ook namen als Teva en Sanuk. De producten van Deckers worden in meer dan 50 landen verkocht via warenhuizen en speciaalzaken, eigen en geëxploiteerde winkels en geselecteerde online winkels alsmede de eigen websites van het bedrijf.

Sinds 2020, heeft Deckers Brands meer dan 3,600 werknemers, werkende in meer dan 100 winkels.

