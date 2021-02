Omzet Ted Baker Plc bijna gehalveerd in vierde kwartaal

Ted Baker Plc heeft in het vierde kwartaal de omzet zien dalen met 47 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het Britse merk. Ted Baker Plc schrijft de daling toe aan de negatieve impact van de pandemie.

Hoe hoog de omzet is uitgevallen, wordt niet genoemd in het persbericht. In de retail, mede door de terugloop in passanten en de winkelsluitingen, daalde de omzet met 47 procent. De wholesale-omzet liep terug met 44 procent. De e-commerce omzet daalde in het kwartaal met 1 procent, maar vertegenwoordigde alsnog 63 procent van de totale retailomzet, aldus het verslag.

“Hoewel we aanmoedigende strategische vooruitgang hebben gemaakt was handelen in het vierde kwartaal moeilijk en zeer beïnvloed door de pandemie wat leidde tot de sluiting van veel winkels en een gebrek aan vraag voor outerwear en occasionwear,” aldus Rachel Osborne, CEO van Ted Baker Plc, in het kwartaalverslag. “We hebben een voorzichtige planning en nemen nu aan dat de Britse winkels gesloten blijven tot het einde van mei, gevolgd door een geleidelijk herstel gedurende de rest van het eerste halfjaar.”