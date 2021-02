Omzetdaling van 18 procent voor Ralph Lauren Corporation in derde kwartaal

Ralph Lauren Corporation heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar de omzet terug zien lopen met 18 procent. De omzet kwam in het kwartaal neer op 1,4 miljard dollar (1,16 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzet liep het hardste terug in Europa. In het gebied daalde de omzet met 28 procent naar 316 miljoen dollar (263 miljoen euro). In Noord-Amerika liep de omzet terug met 21 procent naar 175 miljoen dollar (146,2 miljoen euro). De kleinste omzetdaling was te zien in Azië. Daar viel de omzet van Ralph Lauren Corporation 14 procent lager uit, aldus het kwartaalverslag. Daar behaalde het modebedrijf een omzet van 330 miljoen dollar (275 miljoen euro), waarmee de regio het meeste geld opbrengt voor Ralph Lauren Corporation.

Het netto inkomen kwam ook meer dan 200 miljoen dollar lager uit op een niveau van 120 miljoen dollar (100 miljoen euro). Een jaar eerder in het tweede kwartaal werd nog een netto inkomen behaald van 334 miljoen dollar (279 miljoen euro).