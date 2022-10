Omzetdaling voor VF Corporation, past winstverwachting aan

Amerikaanse modegroep VF Corporation heeft in het tweede kwartaal de omzet zien dalen met 4 procent. De omzet kwam hierdoor neer op 3,1 miljard dollar (3,08 miljoen euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag. Daarbij sloeg het bedrijf ook om van winst naar verlies in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Zo sloeg de operationele winst om van plus 558,4 miljoen dollar naar een verlies van 90,8 miljoen dollar in het tweede kwartaal. In euro komt dit neer op een verschuiving van 554,7 miljoen euro naar 90,2 miljoen euro. Bij drie van de grote merken in het portfolio van VF werd een daling genoteerd. Bij Vans was er een daling van 13 procent te zien, bij Timberland een afname van 4 procent en bij Dickies een min van 19 procent. Alleen The North Face noteerde een omzetplus en wel van 8 procent.

Vanwege de resultaten die zijn behaald en de huidige marktomstandigheden past VF Corporation de verwachting voor het gehele boekjaar aan. De verwachting voor de omzet blijft hetzelfde, een omzetplus tussen de 5 en 6 procent voor het gehele boekjaar. De winstverwachting wordt echter aangepast vanwege de negatieve impact van wisselkoersen, hogere voorraadniveaus en een verhoogde kortingen. Zo schrijft VF Corporation dat de operationele marge naar verwachting rond de 11 procent uitkomt, in plaats van de eerder voorspelde 12 procent. Exacte aantallen als het over de operationele winst of nettowinst gaat worden niet gegeven in de verwachting.