Omzetgroei van 10,2 procent voor detailhandel in augustus

Augustus was een goede maand voor de detailhandel. Op bijna alle vlakken trok de omzet weer aan in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de detailhandel een omzetplus van 10,2 procent kenden in de maand. Dit is de op een na hoogste groei sinds het begin van de metingen in 2005.

Zelfs voor de modebranche was het een goede maand, zo blijkt uit de cijfers. Van de forse omzetdalingen die in het tweede kwartaal te zien waren is nog weinig over. Winkels in schoenen en lederwaren realiseerden een kleine plus van 0,7 procent in vergelijking met augustus 2019. Bij kledingwinkels zat er nog een minimale krimp in de omzet, namelijk 0,5 procent.

Online steeg de omzet in de detailhandel met 41,6 procent in vergelijking met augustus vorig jaar. Bij multi-channelers nam de online omzet het meest toe, namelijk met 53,4 procent. Bij pure players nam de omzet met 34 procent toe, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.