Omzetgroei van 46 procent voor Farfetch in eerste kwartaal

Luxe groep Farfetch Limited heeft in het eerste kwartaal een omzet behaald van 485 miljoen dollar dankzij een groei van 46 procent, zo blijkt uit het persbericht. Omgerekend komt dit neer op een omzet van 400,2 miljoen euro.

Het bedrijf wist niet alleen de omzet flink te stuwen, ook werd een verlies na belastingen omgezet in een winst na belastingen. In het eerste kwartaal werd namelijk een winst na belastingen behaald van 516,6 miljoen dollar, omgerekend 425,8 miljoen euro. Dat de winst hoger uitviel dan de omzet had te maken met een meevaller van 660 miljoen dollar, zo is te lezen in het bericht.

“Farfetch heeft een geweldige start van 2021 gehad met een sterkere versnelling van de resultaten dan verwacht in het eerste kwartaal en hogere groeiverwachtingen voor het gehele jaar dan in eerste instantie verwacht,” aldus José neves, oprichter en CEO van Farfetch, in het bericht.