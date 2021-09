Omzetgroei van 46 procent voor PVH Corp. in tweede kwartaal

PVH Corp. heeft in het tweede kwartaal de omzet flink zien toenemen in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf noteert namelijk een omzetplus van 46 procent met daarbij een omzet van 2,3 miljard dollar (1,9 miljard euro), zo is te lezen in het kwartaalverslag.

Calvin Klein, een van de merken uit het portfolio van PVH, behaalde de grootste omzetgroei, namelijk 56 procent. De omzet van het merk kwam in het tweede kwartaal daardoor neer op 922,4 miljoen dollar (781 miljoen euro). Tommy Hilfiger behaalde dankzij een toename van 41 procent een omzet van 1,13 miljard dollar (957 miljoen euro). De tak genaamd Heritage Brands, die recent is verkocht aan Authentic Brands Group, was goed voor een omzet van 255,3 miljoen dollar (216,2 miljoen euro).

Stefan Larsson, CEO van PVH Corp., geeft in het kwartaalverslag aan dat het resultaat uit de internationale markten van het bedrijf boven het niveau van 2019 ligt. Vanwege de goede resultaten in het eerste halfjaar, verhoogt PVH Corp. ook de verwachting voor het gehele boekjaar. Larsson noemt een brutomarge dat boven het niveau van 2019 uit zal komen en een verdere verbetering van het operationele marge.