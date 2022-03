Omzetplus van 17 procent voor detailhandel in januari

De Nederlandse detailhandel heeft in januari een omzetplus van 17,2 procent behaald, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzetplus is in principe niet gek aangezien in januari 2021 Nederland in een harde lockdown verkeerde. Opmerkelijk is wel dat de omzet 10,1 procent hoger lag dan in januari 2020, nog voor de pandemie.

Nederland had in januari 2022 natuurlijk nog steeds last van een lockdown, maar deze duurde maar tot 15 januari. Bij kleding- en schoenen en lederwaren winkels schoot de omzet procentueel flink omhoog. Met 122,8 procent bij kledingwinkels en 79,3 procent bij winkels in schoenen en lederwaren. Een belangrijke notitie is wel dat de omzet van deze winkels per saldo in januari 2022 nog steeds lager lag dan in januari 2020.

Het grote verschil tussen januari 2022 en januari 2021 is ook te zien bij de online omzet. Waar vorig jaar januari men gedwongen was online te shoppen, kon men afgelopen januari halverwege de maand weer naar de winkel. De online omzet lag dan in de maand ook 8,5 procent lager dan een jaar eerder, zo meldt het CBS. In januari 2021 was juist een stijging van 92,1 procent te zien in de online omzet, zo meldde het CBS destijds.