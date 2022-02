Omzetplus van 27 procent voor Under Armour, Inc. in FY21

Under Armour, Inc. heeft een goed boekjaar achter de rug. Het bedrijf behaalde een omzetplus van 27 procent jaar op jaar en daarmee een omzet van 5,7 miljard dollar, zo blijkt uit het jaarverslag. Omgerekend komt dit neer op 5 miljard euro.

Wholesale omzet nam toe met 36 procent en landde op 3,2 miljard dollar (2,8 miljard euro). Direct-to-consumer omzet kwam neer op 2,3 miljard dollar (2 miljard euro) dankzij een stijging van 26 procent. Verdeeld over de diverse categorieën binnen Under Armour haalde de verkoop van kleding het meeste omzet op voor het bedrijf. Kleding was goed voor 3,8 miljard dollar (3,3 miljard euro) aan omzet dankzij een stijging van 33 procent. De verkoop van schoenen leverde dankzij een toename van 35 procent 1,3 miljard dollar (1,4 miljard euro) op. Accessoires maken het af met een omzet van 462 miljoen dollar (405 miljoen euro) dankzij een toename van 12 procent.

De meeste omzet haalt Under Armour, Inc. uit de thuisregio Noord-Amerika. Daar kwam de omzet neer op 3,8 miljard dollar (3,3 miljard euro) dankzij een stijging van 29 procent. De internationale omzet landde op 1,9 miljard dollar (1,6 miljard euro) dankzij een toename van 34 procent. Wanneer de internationale omzet uitgekristalliseerd wordt, is er een stijging te zien in het boekjaar van 41 procent in de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

Het netto inkomen van Under Armour, Inc. kwam in het boekjaar neer op 360 miljoen dollar. Omgerekend is dit 315 miljoen euro.