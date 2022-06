Omzetplus van 32 procent bij Lululemon Athletica Inc. in eerste kwartaal

Lululemon Athletica Inc. heeft in het eerste kwartaal een omzetplus van 31 procent behaald, zo is te lezen in het kwartaalverslag van het bedrijf. Door de toename kwam de omzet voor de periode neer op 1,6 miljard dollar, omgerekend 1,48 miljard euro.

Naast de verbetering in de omzet, behaalde Lululemon Athletica Inc. hogere resultaten op het gebied van de brutowinst en het netto inkomen. De bruto winst kwam door een stijging van 24 procent neer op 870,4 miljoen dollar (809 miljoen euro). Het netto inkomen nam toen met ruim 45 miljoen euro en kwam uit op 189,9 miljoen dollar (176,5 miljoen euro).

Voor het gehele huidige boekjaar spreekt Lululemon Athletica Inc. de verwachting uit dat de omzet tussen de 7,6 miljard dollar en 7,7 miljard dollar (7,06 en 7,15 miljard euro) uit zal komen. Hiervoor moet het bedrijf een omzetstijging tussen de 24 en 25 procent noteren.