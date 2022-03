Omzetplus van 42 procent voor Lululemon Athletica Inc. in boekjaar 2021

Lululemon Athletica Inc. heeft in het boekjaar 2021 een omzetplus van 42 procent behaald. Door de omzetstijging kwam de jaaromzet neer op 6,3 miljard dollar, omgerekend 5,6 miljard euro.

De brutowinst van het bedrijf steeg met 46 procent naar een bedrag van 3,6 miljard dollar; 3,2 miljard euro. Het netto inkomen van het bedrijf steeg van 588,9 miljoen dollar naar 975,3 miljoen dollar. Omgerekend naar euro komt het bedrijf neer op een netto inkomen van 876,8 miljoen euro in het boekjaar 2021.

De jaaromzet van Lululemon Athletica Inc. kreeg in het vierde kwartaal van het boekjaar nog een flinke zet. Door een omzetstijging van 22 procent behaalde het bedrijf een omzet van 2,1 miljard dollar (ruim 1,8 miljard euro). Het netto inkomen van het bedrijf kwam in het vierde kwartaal neer op 434,5 miljoen dollar (390,3 miljoen euro).

Momentum Lululemon Athletica Inc. zet door in boekjaar 2021

Wanneer Lululemon Athletica Inc. de jaaromzet van 2021 vergelijkt met die van 2019, dus pre-pandemie niveau, ligt de omzet 57 procent hoger. De netto omzet ligt 2,3 miljard dollar (ruim 2 miljard euro) hoger nu dan twee jaar geleden. Een zelfde soort groeipercentage is te zien in het vierde kwartaal tegenover het vierde kwartaal twee jaar eerder. Daar is een groei te zien van 52 procent en 731,6 miljoen dollar (657,5 miljoen euro).

“Onze resultaten zijn gestuwd door een constant sterk resultaat verspreid over onze producten, kanalen en regios. Daarnaast hebben we voor zowel het vierde kwartaal als het boekjaar een omzetgroei behaald die boven onze ‘Power of Three’ doelen liggen, ondanks de continue impact van covid-19 en problemen in de productieketen. We zijn tevreden dat ons momentum aan het begin van 2022 heeft doorgezet en we zijn positief over de resultaten voor het komende jaar,” aldus Meghan Frank, CFO van Lululemon Athletica Inc. in het jaarverslag.

Voor het boekjaar 2022 verwacht Lululemon Athletica Inc. een omzet tussen de 7,49 en 7,61 miljard dollar (6,73 miljard euro en 6,83 miljard euro). Dit reflecteert een omzetgroei tussen de 20 en 22 procent.